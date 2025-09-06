Россияне атаковали украинские города с помощью ударных беспилотников поздно вечером в субботу, 6 сентября. Вражеские дроны уже добрались до Днепропетровской области.

По предварительной информации, взрывы связаны с работой сил ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Что известно о взрывах в Днепре?

Воздушную тревогу для Днепровского и других районов объявили ориентировочно в 22:52 из-за угрозы "Шахедов". Мониторинговые каналы сообщали об около 8 ударных беспилотниках в этом направлении из Запорожской области.

Уже около 23:38 в сети появились первые сообщения о том, что в регионе было громко. По предварительной информации, то, что местные слышали взрывы, может быть связано именно с работой сил противовоздушной обороны по целям.

В пригороде Днепра слышен взрыв. Предварительно работает ПВО,

– говорится в сообщении.

Какие детали атаки на Украину известны сейчас?