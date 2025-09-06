У Дніпрі прогриміли вибухи: попередньо, працює ППО
- Росіяни атакують українські міста ударними безпілотниками, під ударом і Дніпропетровська область.
- За попередньою інформацією, вибухи в Дніпрі пов'язані з роботою сил ППО проти ворожих дронів.
Росіяни атакували українські міста за допомогою ударних безпілотників пізно ввечері у суботу, 6 вересня. Ворожі дрони вже дісталися Дніпропетровської області.
За попередньою інформацією, вибухи пов'язані з роботою сил ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
Повітряну тривогу для Дніпровського та інших районів оголосили орієнтовно о 22:52 через загрозу "Шахедів". Моніторингові канали повідомляли про близько 8 ударних безпілотників у цьому напрямку із Запорізької області.
Вже близько 23:38 у мережі з'явилися перші повідомлення про те, що у регіоні було гучно. За попередньою інформацією, те, що місцеві чули вибухи, може бути пов'язано саме з роботою сил протиповітряної оборони по цілях.
У передмісті Дніпра чутно вибух. Попередньо працює ППО,
– ідеться у повідомленні.
Які деталі атаки на Україну відомі зараз?
Незадовго до цього кілька разів вибухи пролунали у Києві. Очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначав, що у столиці працюють сили ППО. Додаткових деталей місцева влада наразі не вказувала.
Також раніше гучно було у Миколаєві. Керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім пізніше уточнив, що в регіоні працювали сили ППО, ворожу ціль вдалося збити поза межами населених пунктів.
Крім того, увечері під удар потрапило Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство, спалахнули пожежі. Кількість травмованих через обстріл зросла до 4.