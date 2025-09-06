Укр Рус
6 вересня, 23:42
2

У Дніпрі прогриміли вибухи: попередньо, працює ППО

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Росіяни атакують українські міста ударними безпілотниками, під ударом і Дніпропетровська область.
  • За попередньою інформацією, вибухи в Дніпрі пов'язані з роботою сил ППО проти ворожих дронів.

Росіяни атакували українські міста за допомогою ударних безпілотників пізно ввечері у суботу, 6 вересня. Ворожі дрони вже дісталися Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, вибухи пов'язані з роботою сил ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпровського та інших районів оголосили орієнтовно о 22:52 через загрозу "Шахедів". Моніторингові канали повідомляли про близько 8 ударних безпілотників у цьому напрямку із Запорізької області.

Вже близько 23:38 у мережі з'явилися перші повідомлення про те, що у регіоні було гучно. За попередньою інформацією, те, що місцеві чули вибухи, може бути пов'язано саме з роботою сил протиповітряної оборони по цілях.

У передмісті Дніпра чутно вибух. Попередньо працює ППО, 
– ідеться у повідомленні.

Які деталі атаки на Україну відомі зараз?

  • Незадовго до цього кілька разів вибухи пролунали у Києві. Очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначав, що у столиці працюють сили ППО. Додаткових деталей місцева влада наразі не вказувала.

  • Також раніше гучно було у Миколаєві. Керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім пізніше уточнив, що в регіоні працювали сили ППО, ворожу ціль вдалося збити поза межами населених пунктів.

  • Крім того, увечері під удар потрапило Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство, спалахнули пожежі. Кількість травмованих через обстріл зросла до 4.