В Днепре прогремели взрывы
- В Днепре и области 20 сентября Россия атаковала беспилотниками, работала ПВО, которая успешно сбила вражеские дроны.
- Взрывы также прогремели в Сумах и Запорожской области.
Вечером 20 сентября Россия атаковала Днепр беспилотниками. В городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Днепре?
В субботу, 20 сентября, Днепропетровская область оказалась под атакой вражеских БпЛА. Дроны долетели и до областного центра.
Воздушную тревогу на Динпропетровщине объявили в 16:21. Российские "Шахеды" двигались с севера и были зафиксированы между Днепром и Павлоградом с вектором движения Запорожье. Кроме этого Воздушные Силы сообщали о движении нескольких БпЛА курсом на Павлоград. Всего в пределах области находились 10 – 15 единиц вражеских дронов.
Уже около 17:27 взрывы прогремели в пригороде Днепра. По целям работали силы ПВО, которые успешно их сбили. Сейчас подробностей об атаке или возможных последствиях сбивания нет.
В области беспилотники до сих пор фиксируются, поэтому опасность продолжается.
Какие города попали под атаку России 20 сентября?
- Около 10:00 взрывы прогремели в Сумах. По городу россияне запустили управляемые авиационные бомбы. Прилет произошел в городе по нежилым объектам. Жертв и раненых нет.
- ПВО работала также в Полтавской области. Военные сбивали дроны, которые двигались юго-западным курсом. Последствий атаки, предварительно, нет.
- В Запорожской области украинская противовоздушная оборона работала по вражеским БПЛА, в результате чего раздавались взрывы. Подробнее об обстреле местные власти пока не рассказали.