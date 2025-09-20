Увечері 20 вересня Росія атакувала Дніпро безпілотниками. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами": вибухи пролунали на Київщині

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

У суботу, 20 вересня, Дніпропетровська область опинилася під атакою ворожих БпЛА. Дрони долетіли й до обласного центру.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 16:21. Російські "Шахеди" рухалися з півночі та були зафіксовані між Дніпром та Павлоградом з вектором руху Запоріжжя. Окрім цього Повітряні Сили повідомляли про рух декількох БпЛА курсом на Павлоград. Загалом в межах області перебували 10 – 15 одиниць ворожих дронів.

Вже близько 17:27 вибухи пролунали в передмісті Дніпра. По цілях працювали сили ППО, які успішно їх збили. Наразі подробиць про атаку чи можливі наслідки збиття немає.

В області безпілотники досі фіксуються, тому небезпека триває.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Які міста потрапили під атаку Росії 20 вересня?