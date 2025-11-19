В Днепре прогремели взрывы

Вечером в среду, 19 ноября, в Днепре раздались звуки взрыва. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрывах в Днепре?

В 19:07 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении группы враждебных БпЛА через Полтавское направление Днепропетровщины.

Затем в Днепре и Днепровском районе объявили воздушную тревогу.

Днепропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград,

– добавили в Воздушных силах.

По словам корреспондентов Суспильного, жители областного центра услышали взрыв около 19:43.

По состоянию на момент публикации местные власти не сообщали о возможных последствиях вражеской атаки.

