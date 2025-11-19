В Днепре прогремели взрывы
Вечером в среду, 19 ноября, в Днепре раздались звуки взрыва. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрывах в Днепре?
В 19:07 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении группы враждебных БпЛА через Полтавское направление Днепропетровщины.
Затем в Днепре и Днепровском районе объявили воздушную тревогу.
Днепропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград,
– добавили в Воздушных силах.
По словам корреспондентов Суспильного, жители областного центра услышали взрыв около 19:43.
По состоянию на момент публикации местные власти не сообщали о возможных последствиях вражеской атаки.
Российские войска продолжают бить по Украине: последние новости
В ночь на 19 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Для обстрела враг применил 476 ударных БПЛА разных типов и 48 ракет.
19 ноября оккупанты также уже били по Днепру. Россияне запустили КАБы, которые, по данным СМИ, упали в Днепровском районе области.
В тот же день было громко в Сумах. Мониторинговые каналы перед взрывом предупреждали о движении беспилотника "Италмас".