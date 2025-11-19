Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Их убил российский "Шахед": в Днепре попрощались с супругами Светланы и Александра Четвертак

Что известно об ударе КАБами по Днепру?

В городе прогремели громкие взрывы после объявления об опасности с воздуха. Россия применила КАБы по Днепру. В Воздушных Силах ВСУ писали, что бомба из Запорожской области летит на юг Днепропетровщины. Еще раньше для региона существовала угроза применения авиационных средств поражения.

Громко в Днепре было уже через несколько минут после объявления опасности – в 15:18. Местные СМИ отметили, что КАБы упали в Днепровском районе области. Предварительно, бомбы удалось обезвредить силам ПВО.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины, а также о последствиях ударов можно прочитать в телеграме 24 Канала.

Россия массированно атаковала Украину ночью: что известно?