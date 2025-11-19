Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об ударе КАБами по Днепру?
В городе прогремели громкие взрывы после объявления об опасности с воздуха. Россия применила КАБы по Днепру. В Воздушных Силах ВСУ писали, что бомба из Запорожской области летит на юг Днепропетровщины. Еще раньше для региона существовала угроза применения авиационных средств поражения.
Громко в Днепре было уже через несколько минут после объявления опасности – в 15:18. Местные СМИ отметили, что КАБы упали в Днепровском районе области. Предварительно, бомбы удалось обезвредить силам ПВО.
Россия массированно атаковала Украину ночью: что известно?
В ночь на 19 ноября оккупанты массированно атаковали Запад Украины. Однако опасность существовала и для Киевщины, Николаевщины, Черкасщины, Черниговщины и Днепропетровщины. Противовоздушная оборона сбила 483 воздушные цели, среди которых были ракеты и дроны.
Тяжелые последствия атаки фиксируются в Тернополе. Там в результате атаки погибли более 20 человек, и более 60 – пострадали. Россия утром убила гражданских жителей и в частности трех детей. Две многоэтажки в городе подверглись серьезным разрушениям.
В Харькове прогремели взрывы в результате атаки беспилотниками "Герань-2". Повреждена городская инфраструктура, пострадали по меньшей мере 46 человек, включая детей.
Днем под вражеской атакой также оказались Сумы. Мониторы предупреждали горожан о движении беспилотников.