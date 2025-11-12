Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне Днепр.

Что известно о прощании с погибшими в Днепре?

Около полусотни людей пришли провести погибших в последний путь. По словам отца Александра Четвертака Семена, его сын был очень трудолюбивым человеком и всегда стремился помогать другим.

Это золотой человек был. Он все умел – и плотником был, и сварщиком, и массажистом. Все добро людям отдавал. Чтобы этих зверей крутило, как нас сейчас... За что нас наказывают?,

– сказал отец.

В Днепре попрощались с супругами / Фото Суспильного

Мать погибшей Елена объяснила, что Светлану и Александра решили похоронить вместе, ведь супруги не могли жить друг без друга.

Родственник погибшей Светланы Четвертак Николай узнал о смерти супругов из новостей. Когда услышал, в какой этаж попал российский дрон, сразу понял, что это квартира его родных, отметил он.

"Дружная семья, добрые люди. Будь проклят, Путин и все из телевизора. Тяжело, очень тяжело", – прокомментировал он.

