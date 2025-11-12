Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне Днепр.
Смотрите также "А где мама?": патрульная полиция показала первые минуты после удара по многоэтажке в Днепре
Что известно о прощании с погибшими в Днепре?
Около полусотни людей пришли провести погибших в последний путь. По словам отца Александра Четвертака Семена, его сын был очень трудолюбивым человеком и всегда стремился помогать другим.
Это золотой человек был. Он все умел – и плотником был, и сварщиком, и массажистом. Все добро людям отдавал. Чтобы этих зверей крутило, как нас сейчас... За что нас наказывают?,
– сказал отец.
В Днепре попрощались с супругами / Фото Суспильного
Мать погибшей Елена объяснила, что Светлану и Александра решили похоронить вместе, ведь супруги не могли жить друг без друга.
Родственник погибшей Светланы Четвертак Николай узнал о смерти супругов из новостей. Когда услышал, в какой этаж попал российский дрон, сразу понял, что это квартира его родных, отметил он.
"Дружная семья, добрые люди. Будь проклят, Путин и все из телевизора. Тяжело, очень тяжело", – прокомментировал он.
Какие последствия российской атаки на Днепр?
Напомним, ночью 8 ноября Россия массированно ударила по Днепру. Днепропетровская ОВА проинформировала, что в Днепре из-за попадания БпЛА повреждена многоэтажка, разрушены несколько квартир, возник пожар.
В ОВА утром написали, что пожар в днепровской многоэтажке потушили – там разрушены квартиры в двух подъездах со 2 по 6 этажи.
В результате вражеского террора в Днепре пострадали 13 человек, среди которых есть дети. Спасатели вынесли из поврежденного дома нескольких человек, среди них ребенка и его мать. Всего спасли 30 человек, среди них дети.