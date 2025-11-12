Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне Дніпро.

Що відомо про прощання з загиблими у Дніпрі?

Близько пів сотні людей прийшли провести загиблих в останню путь. За словами батька Олександра Четвертака Семена, його син був дуже працьовитою людиною та завжди прагнув допомагати іншим.

Це золота людина була. Він все вмів – і теслярем був, і зварювальником, і масажистом. Все добро людям віддавав. Щоб цих звірів крутило, як нас оце зараз... За що нас карають?,

– сказав батько.

У Дніпрі попрощалися з подружжям / Фото Суспільного

Мати загиблої Олена пояснила, що Світлану та Олександра вирішили поховати разом, адже подружжя не могли жити одне без одного.

Родич загиблої Світлани Четвертак Микола дізнався про смерть подружжя з новин. Коли почув, в який поверх влучив російський дрон, одразу зрозумів, що це квартира його рідних, зазначив він.

"Дружна сім'я, добрі люди. Будь проклятий, Путін і всі з телевізора. Важко, дуже важко", – прокоментував він.

