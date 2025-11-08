Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника патрульної поліції України Олексія Білошицького.

Якими були перші хвилини після удару ворога по багатоповерхівці у Дніпрі?

Олексій Білошицький зазначив, що патрульні поліцейські були одними з перших на місці влучання ворога у Дніпрі вночі 8 листопада.

Усередині багатоповерхівки, куди вгатили окупанти, були заблоковані та налякані люди похилого віку, мами з маленькими дітьми, підлітки, домашні тварини.

Ми разом з іншими спецслужбами допомагаємо кожному. У непростих умовах – серед уламків, на зруйнованих сходах – евакуйовуємо всіх мешканців,

– підкреслив заступник начальника патрульної поліції.

Також Білошицький опублікував кадри, де показані перші хвилини після російської атаки у місті. На відео поліцейські розповідають жителям багатоповерхівки, як спуститися правильно, щоб не травмуватися, рятують мам з дітьми, а також заспокоюють малят, які пережили страшну ворожу атаку.

Також правоохоронці показали, який вигляд має багатоповерхівка у Дніпрі, куди влучили росіяни вночі 8 листопада, уже вдень.

Поліцейські показали перші хвилини після ворожої атаки по Дніпру 8 листопада / Відео з фейсбуку патрульної поліції України

Що відомо про обстріл Дніпра вночі 8 листопада?