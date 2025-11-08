Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника патрульної поліції України Олексія Білошицького.
Якими були перші хвилини після удару ворога по багатоповерхівці у Дніпрі?
Олексій Білошицький зазначив, що патрульні поліцейські були одними з перших на місці влучання ворога у Дніпрі вночі 8 листопада.
Усередині багатоповерхівки, куди вгатили окупанти, були заблоковані та налякані люди похилого віку, мами з маленькими дітьми, підлітки, домашні тварини.
Ми разом з іншими спецслужбами допомагаємо кожному. У непростих умовах – серед уламків, на зруйнованих сходах – евакуйовуємо всіх мешканців,
– підкреслив заступник начальника патрульної поліції.
Також Білошицький опублікував кадри, де показані перші хвилини після російської атаки у місті. На відео поліцейські розповідають жителям багатоповерхівки, як спуститися правильно, щоб не травмуватися, рятують мам з дітьми, а також заспокоюють малят, які пережили страшну ворожу атаку.
Також правоохоронці показали, який вигляд має багатоповерхівка у Дніпрі, куди влучили росіяни вночі 8 листопада, уже вдень.
Поліцейські показали перші хвилини після ворожої атаки по Дніпру 8 листопада / Відео з фейсбуку патрульної поліції України
Що відомо про обстріл Дніпра вночі 8 листопада?
У Дніпрі ворожий безпілотник вночі 8 листопада влучив у багатоповерхівку, пошкодивши її. Там були зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи й виникла пожежа.
Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості. На жаль, унаслідок цього удару у Дніпрі загинуло 3 людей.
Окрім того, стало відомо, що надзвичайники врятували собаку Мішель та кішку Клер з-під завалів у багатоповерхівці після російського обстрілу. Собаку оглянули кінологи, серйозних ушкоджень не виявлено, а кішку повернули власниці.