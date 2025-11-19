Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про удар КАБами по Дніпру?
У місті пролунали гучні вибухи після оголошення про небезпеку з повітря. Росія застосувала КАБи по Дніпру. У Повітряних Силах ЗСУ писали, що бомба з Запорізької області летить на південь Дніпропетровщини. Ще раніше для регіону існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Гучно в Дніпрі було вже за кілька хвилин після оголошення небезпеки – о 15:18. Місцеві ЗМІ зазначили, що КАБи впали в Дніпровському районі області. Попередньо, бомби вдалося знешкодити силам ППО.
Росія масовано атакувала Україну вночі: що відомо?
У ніч проти 19 листопада окупанти масовано атакували Захід України. Однак небезпека існувала і для Київщини, Миколаївщини, Черкащини, Чернігівщини та Дніпропетровщини. Протиповітряна оборона збила 483 повітряні цілі, серед яких були ракети та дрони.
Тяжкі наслідки атаки фіксуються в Тернополі. Там унаслідок атаки загинули понад 20 людей, а понад 60 – постраждали. Росія зранку вбила цивільних жителів і зокрема трьох дітей. Дві багатоповерхівки в місті зазнали серйозних руйнувань.
У Харкові пролунали вибухи унаслідок атаки безпілотниками "Герань-2". Пошкоджено міську інфраструктуру, постраждало щонайменше 46 людей, включно з дітьми.
Удень під ворожою атакою також опинилися Суми. Монітори попереджали містян про рух безпілотників.