19 листопада, 19:46
У Дніпрі прогриміли вибухи

Поліна Буянова

Ввечері в середу, 19 листопада, у Дніпрі пролунали звуки вибуху. В цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Читайте також 25 загиблих, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль 

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

О 19:07 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух групи ворожих БпЛА через Полтавщинув напрямку Дніпропетровщини.

Згодом в Дніпрі та Дніпровському районі оголосили повітряну тривогу.

 