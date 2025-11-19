У Дніпрі прогриміли вибухи

Ввечері в середу, 19 листопада, у Дніпрі пролунали звуки вибуху. В цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Читайте також 25 загиблих, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль Що відомо про вибухи у Дніпрі? О 19:07 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух групи ворожих БпЛА через Полтавщинув напрямку Дніпропетровщини. Згодом в Дніпрі та Дніпровському районі оголосили повітряну тривогу.