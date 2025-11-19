19 листопада, 19:46
У Дніпрі прогриміли вибухи
Ввечері в середу, 19 листопада, у Дніпрі пролунали звуки вибуху. В цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Читайте також 25 загиблих, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
О 19:07 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух групи ворожих БпЛА через Полтавщинув напрямку Дніпропетровщини.
Згодом в Дніпрі та Дніпровському районі оголосили повітряну тривогу.