В Днепре прогремели взрывы: Россия ударила баллистической ракетой
- Россия запустила баллистическую ракету по Днепру из Таганрога, в результате чего в городе прогремел взрыв.
- Никто не пострадал, но жителям рекомендовали оставаться в безопасных местах, последствия атаки уточняются.
В Днепре 4 марта прогремел мощный взрыв. Россия запустила по городу баллистическую ракету.
Россия ударила баллистикой по Днепру, пуски ракет состоялись из Таганрога. Об этом сообщили в Общественное Днепр.
Что известно о взрыве в городе?
Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. 4 марта страна-агрессор запустила баллистическую ракету в сторону Днепра.
По информации ОВА никто не пострадал, однако жителям посоветовали оставаться в безопасных местах.
Воздушные силы в 14:46 сообщили о баллистической угрозе, а в 15:25 в городе прогремел сильный взрыв.
Ракета летела из Таганрога, последствия атаки уточняются.
