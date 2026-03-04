В Днепре прогремели взрывы: Россия ударила баллистической ракетой

В Днепре 4 марта прогремел мощный взрыв. Россия запустила по городу баллистическую ракету.

Россия ударила баллистикой по Днепру, пуски ракет состоялись из Таганрога. Об этом сообщили в Общественное Днепр.

Что известно о взрыве в городе?

Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. 4 марта страна-агрессор запустила баллистическую ракету в сторону Днепра.

По информации ОВА никто не пострадал, однако жителям посоветовали оставаться в безопасных местах.

Воздушные силы в 14:46 сообщили о баллистической угрозе, а в 15:25 в городе прогремел сильный взрыв.

Ракета летела из Таганрога, последствия атаки уточняются.

Последние новости о российских атаках