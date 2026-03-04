4 березня, 15:29
У Дніпрі пролунали вибухи: Росія вдарила балістикою
У Дніпрі 4 березня пролунав потужний вибух. Росія запусила по місту балістичну ракету.
Росія вдарила балістикою по Дніпру, пуски ракет відбулися з Таганрогу. Про це повідомили в Суспільне Дніпро.
Дивіться також Ворог вгатив по Одещині: пошкоджено об'єкти у портах
Що відомо про вибух у місті?
Росія вкотре атакувала Україну ракетами. 4 березня країна-агресорка запустила балістичну ракету в бік Дніпра.
Повітряні сили о 14:46 повідомили про балістичну загрозу, а о 15:25 у місті пролунав сильний вибух.
Ракета летіла з Таганрога, інформація про наслідки уточнюється.