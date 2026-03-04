У Дніпрі пролунали вибухи: Росія вдарила балістикою

У Дніпрі 4 березня пролунав потужний вибух. Росія запусила по місту балістичну ракету.

Росія вдарила балістикою по Дніпру, пуски ракет відбулися з Таганрогу. Про це повідомили в Суспільне Дніпро.

Дивіться також Ворог вгатив по Одещині: пошкоджено об'єкти у портах

Що відомо про вибух у місті?

Росія вкотре атакувала Україну ракетами. 4 березня країна-агресорка запустила балістичну ракету в бік Дніпра.

Повітряні сили о 14:46 повідомили про балістичну загрозу, а о 15:25 у місті пролунав сильний вибух.

Ракета летіла з Таганрога, інформація про наслідки уточнюється.