Вечером 1 октября жители Днепра сообщили о вспышке, которую видели якобы со всех уголков города. После этого в городе частично исчез свет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Днепр.

Что говорят о перебоях со светом в Днепре?

Местные телеграм-каналы сообщили о вспышке неизвестного происхождения в Днепре вечером 1 октября. Соответствующими кадрами поделились в сети.

Вспышку неизвестного происхождения заметили жители: смотрите видео свидетелей

Кроме этого, в сети заявляют о перебоях со светом в Запорожье. В то же время в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети" рассказали журналистам, что повреждений или замыканий не фиксировали.

Отключение света в Украине: что известно?