В Днепре и области произошли перебои со светом после неизвестной вспышки, – СМИ
- В Днепре и области произошли перебои со светом после неизвестной вспышки, которую видели со всех уголков города.
- В "ДТЭК Днепровские электросети" заявили, что повреждений или замыканий не фиксировали, несмотря на сообщения о перебоях со светом.
Вечером 1 октября жители Днепра сообщили о вспышке, которую видели якобы со всех уголков города. После этого в городе частично исчез свет.
Что говорят о перебоях со светом в Днепре?
Местные телеграм-каналы сообщили о вспышке неизвестного происхождения в Днепре вечером 1 октября. Соответствующими кадрами поделились в сети.
Кроме этого, в сети заявляют о перебоях со светом в Запорожье. В то же время в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети" рассказали журналистам, что повреждений или замыканий не фиксировали.
Отключение света в Украине: что известно?
Напомним, что утром 30 сентября российская армия ударила по энергетическому объекту на Черниговщине, оставив без света более 26 тысяч абонентов.
Энергетики начали восстановление, но призывают соблюдать меры безопасности и не приближаться к объектам во время тревоги.
Кроме этого, ночью 25 сентября в результате российской атаки в Винницкой области была обесточена часть города и остановлено движение поездов, но электроснабжение и движение восстановили.