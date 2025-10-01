Укр Рус
24 Канал Новини України У Дніпрі та області сталися перебої зі світлом після невідомого спалаху, – ЗМІ
1 жовтня, 19:53
2

У Дніпрі та області сталися перебої зі світлом після невідомого спалаху, – ЗМІ

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У Дніпрі та області сталися перебої зі світлом після невідомого спалаху, який бачили з усіх куточків міста.
  • У "ДТЕК Дніпровські електромережі" заявили, що пошкоджень чи замикань не фіксували, попри повідомлення про перебої зі світлом.

Увечері 1 жовтня жителі Дніпра повідомили про спалах, який бачили нібито з усіх куточків міста. Після цього в місті частково зникло світло.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Дніпро.

Дивіться також "Щодня ходжу цим маршрутом": очевидці розповіли про пережиту атаку на Дніпро

Що кажуть про перебої зі світлом у Дніпрі?

Місцеві телеграм-канали повідомили про спалах невідомого походження в Дніпрі увечері 1 жовтня. Відповідними кадрами поділилися у мережі.

Спалах невідомого походження помітили жителі: дивіться відео свідків

 

Крім цього, у мережі заявляють про перебої зі світлом на Запоріжжі. Водночас у пресслужбі "ДТЕК Дніпровські електромережі" розповіли журналістам, що пошкоджень чи замикань не фіксували.

Відключення світла в Україні: що відомо?