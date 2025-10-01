У Дніпрі та області сталися перебої зі світлом після невідомого спалаху, – ЗМІ
- У Дніпрі та області сталися перебої зі світлом після невідомого спалаху, який бачили з усіх куточків міста.
- У "ДТЕК Дніпровські електромережі" заявили, що пошкоджень чи замикань не фіксували, попри повідомлення про перебої зі світлом.
Увечері 1 жовтня жителі Дніпра повідомили про спалах, який бачили нібито з усіх куточків міста. Після цього в місті частково зникло світло.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Дніпро.
Що кажуть про перебої зі світлом у Дніпрі?
Місцеві телеграм-канали повідомили про спалах невідомого походження в Дніпрі увечері 1 жовтня. Відповідними кадрами поділилися у мережі.
Спалах невідомого походження помітили жителі: дивіться відео свідків
Крім цього, у мережі заявляють про перебої зі світлом на Запоріжжі. Водночас у пресслужбі "ДТЕК Дніпровські електромережі" розповіли журналістам, що пошкоджень чи замикань не фіксували.
Відключення світла в Україні: що відомо?
Нагадаємо, що Вранці 30 вересня російська армія вдарила по енергетичному об'єкту на Чернігівщині, залишивши без світла понад 26 тисяч абонентів.
Енергетики розпочали відновлення, але закликають дотримуватися заходів безпеки та не наближатися до об'єктів під час тривоги.
Крім цього, уночі 25 вересня внаслідок російської атаки на Вінниччині було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів, але електропостачання і рух відновили.