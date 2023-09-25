Выпрыгнул с балкона многоэтажки: в Днепре подросток покончил с собой
В Днепре подросток выпрыгнул с балкона на 9-м этаже. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.
Трагедия произошла в Соборном районе города по улице Писаржевской 24 сентября. В настоящее время продолжаются следственные действия, передает 24 Канал.
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В Днепре подросток покончил с собой
В сети 24 сентября сообщили, что с балкона на 9 этаже многоэтажки самостоятельно выпрыгнул подросток. Пока неизвестно, что стало причиной таких действий несовершеннолетнего. Также местные жители утверждают, что на месте трагедии нашли записку предположительно предсмертную.
В комментарии 24 Канала в пресс-службе полиции Днепра сообщили, что не могут разглашать детали дела, ведь продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все происшествия трагедии. Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией "Самоубийство".Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего ребенка. Светлая память
Остальные трагические случаи с детьми
- В Киеве 19 сентября 4-летний мальчик выпал из окна 4-го этажа. Инцидент произошел прямо в больничной палате. Мальчик лечился в инфекционно-диагностическом отделении детского медучреждения. Он находился в палате на 4-м этаже больницы. Когда отец оставил ребенка без присмотра, он оперся на москитную сетку и выпал из окна. К счастью, мальчик выжил, но получил многочисленные травмы.
- В Черкассах 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа. По предварительным данным, мать занималась домашними делами и не заметила, как девочка самостоятельно пододвинула стул, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. Та не выдержала нагрузку и девочка выпала. К сожалению, ребенка спасти не удалось.
- К сожалению, таких случаев в разных областях зафиксировано немало. Похожая трагедия произошла и в Запорожье. Там 2-летняя девочка тоже оперлась на москитную сетку и выпала из окна 5-го этажа. К счастью, ребенок выжил, но получил многочисленные травмы. В настоящее время она находится на лечении.