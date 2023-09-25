Вистрибнув з балкона багатоповерхівки: у Дніпрі підліток вкоротив собі віку
У Дніпрі підліток вистрибнув з балкона на 9-му поверсі. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.
Трагедія сталася у Соборному районі міста на вулиці Писаржевській 24 вересня. Наразі тривають слідчі дії, передає 24 Канал.
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У Дніпрі підліток вкоротив собі віку
У мережі 24 вересня повідомили, що з балкона на 9-му поверсі багатоповерхівки самостійно вистрибнув підліток. Наразі невідомо, що стало причиною таких дій неповнолітнього. Також місцеві жителі стверджують, що на місці трагедії знайшли записку, ймовірно, передсмертну.
У коментарі 24 Каналу у пресслужбі поліції Дніпра повідомили, що не можуть розголошувати деталі справи, адже наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з додатковою кваліфікацією "Самогубство".Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблої дитини. Світла пам'ять
Інші трагічні випадки з дітьми
- У Києві 19 вересня 4-річний хлопчик випав з вікна 4-го поверху. Інцидент стався прямо у лікарняній палаті. Хлопчик лікувався в інфекційно-діагностичному відділенні дитячого медзакладу. Він перебував у палаті на 4 поверсі лікарні. Коли батько залишив дитину без нагляду, вона сперлася на москітну сітку та випала з вікна. На щастя, хлопчик вижив, але отримав численні травми.
- У Черкасах 2-річна дівчинка випала з вікна 10-го поверху. За попередніми даними, мати займалася домашніми справами й не помітила, як дівчинка самостійно підсунула стілець, залізла на підвіконня та сперлась на москітну сітку. Та не витримала навантаження й дівчинка випала. На жаль, дитину врятувати не вдалося.
- На жаль, таких випадків у різних областях зафіксовано чимало. Схожа трагедія сталася й у Запоріжжі. Там 2-річна дівчинка також сперлася на москітну сітку й випала з вікна 5-го поверху. На щастя, дитина вижила, але отримала численні травми. Нині вона перебуває на лікуванні.