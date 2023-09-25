Вистрибнув з балкона багатоповерхівки: у Дніпрі підліток вкоротив собі віку

У Дніпрі підліток вистрибнув з балкона на 9-му поверсі. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

Трагедія сталася у Соборному районі міста на вулиці Писаржевській 24 вересня. Наразі тривають слідчі дії, передає 24 Канал.

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У Дніпрі підліток вкоротив собі віку

У мережі 24 вересня повідомили, що з балкона на 9-му поверсі багатоповерхівки самостійно вистрибнув підліток. Наразі невідомо, що стало причиною таких дій неповнолітнього. Також місцеві жителі стверджують, що на місці трагедії знайшли записку, ймовірно, передсмертну.

У коментарі 24 Каналу у пресслужбі поліції Дніпра повідомили, що не можуть розголошувати деталі справи, адже наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з додатковою кваліфікацією "Самогубство".

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