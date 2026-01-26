В Днепре – серия сильных взрывов

Россияне посреди дня бьют по Украине, применяя ударные беспилотники. Под вражеским ударом, в частности, оказалась Днепропетровская область.

В областном центре слышали серию взрывов. Об этом сообщают "Укринформ" и D1 NEWS.

Что известно о взрывах в Днепре?

Воздушную тревогу для Днепровского района объявили ориентировочно в 14:46. Впоследствии об опасности предупредили Павлоградский район. В Воздушных силах сообщали о движении БпЛА на Васильковку, Петропавловку, Письменное, Межевую.

Мониторинговые каналы сообщали о движении трех "Шахедов" в направлении Днепра, Павлограда и Соленого. Около 15:47 в сети обнародовали сообщение о том, что в областном центре было громко. Впоследствии взрывы прозвучали повторно.

В Днепре прогремела серия мощных взрывов,

– написали местные СМИ.

