26 січня, 15:55
2

У Дніпрі – серія сильних вибухів

Маргарита Волошина

Росіяни посеред дня б'ють по Україні, застосовуючи ударні безпілотники. Під ворожим ударом, зокрема, опинилася Дніпропетровська область.

В обласному центрі чули серію вибухів. Про це повідомляють "Укрінформ" та D1 NEWS.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 14:46. Згодом про небезпеку попередили Павлоградський район. У Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА на Васильківку, Петропавлівку, Письменне, Межову.

Моніторингові канали повідомляли про рух трьох "Шахедів" у напрямку Дніпра, Павлограду та Солоного. Близько 15:47 у мережі оприлюднили повідомлення про те, що в обласному центрі було гучно. Згодом вибухи пролунали повторно.

У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, 
– написали місцеві ЗМІ.

Станом на 16:12 в Повітряних силах повідомили про повторний рух БпЛА на Дніпро.

Де було гучно раніше?

  • Нагадаємо, вночі росіяни атакували Запорізький район. Внаслідок цього у Вільнянську здійнялася пожежа. Окрім цього, там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади. Постраждалих немає.
  • Також російські окупанти вдарили по Немишлянському району Харкова. Внаслідок ворожої атаки БпЛА пошкоджено скління вікон багатоповерхівок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
 