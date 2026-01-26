У Дніпрі – серія сильних вибухів
Росіяни посеред дня б'ють по Україні, застосовуючи ударні безпілотники. Під ворожим ударом, зокрема, опинилася Дніпропетровська область.
В обласному центрі чули серію вибухів. Про це повідомляють "Укрінформ" та D1 NEWS.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 14:46. Згодом про небезпеку попередили Павлоградський район. У Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА на Васильківку, Петропавлівку, Письменне, Межову.
Моніторингові канали повідомляли про рух трьох "Шахедів" у напрямку Дніпра, Павлограду та Солоного. Близько 15:47 у мережі оприлюднили повідомлення про те, що в обласному центрі було гучно. Згодом вибухи пролунали повторно.
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів,
– написали місцеві ЗМІ.
Станом на 16:12 в Повітряних силах повідомили про повторний рух БпЛА на Дніпро.
Де було гучно раніше?
- Нагадаємо, вночі росіяни атакували Запорізький район. Внаслідок цього у Вільнянську здійнялася пожежа. Окрім цього, там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади. Постраждалих немає.
- Також російські окупанти вдарили по Немишлянському району Харкова. Внаслідок ворожої атаки БпЛА пошкоджено скління вікон багатоповерхівок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.