В Горишних Плавнях объявили чрезвычайную ситуацию после обстрела: в громаде нет воды и тепла
- В Горишних Плавнях ввели чрезвычайную ситуацию из-за уничтожения энергетической инфраструктуры после ночного ракетного удара.
- Община работает в усиленном режиме, обеспечивая критическую инфраструктуру генераторами, но отопление пока отсутствует.
После ночного ракетного удара России по энергетическим объектам 7 декабря в Горишнеплавновской громаде ввели режим чрезвычайной ситуации. Масштабные повреждения инфраструктуры привели к длительным отключениям света.
В громаде все службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение на официальной Facebook-странице Горишнеплавновского городского совета.
Что известно о чрезвычайной ситуации в Горишних Плавнях?
С 01:00 объекты критической инфраструктуры перевели на питание от генераторов, а пункты несокрушимости начали работу с 10:00.
Из-за неисправности генератора третьего водоподъема, который отвечает за водоснабжение города, продолжаются восстановительные работы. При необходимости планируют установить резервный агрегат. Временно ввели график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00. Система водоотведения работает без изменений.
Городская больница получает электроэнергию от генераторов, а вопрос альтернативного теплоснабжения пока прорабатывают.
Отопление в городе пока отсутствует. Ожидают приезда специалистов, которые должны настроить импортное оборудование и восстановить работу системы теплоснабжения.
По состоянию на утро в громаде продолжаются работы по возвращению электричества, тепла и воды.
Ситуация также сложная в Кременчуге
Россияне атаковали Полтавскую область и в частности Кременчуг в ночь на 7 декабря. На город летели около 20 БпЛА. Из-за массированной атаки горели предприятия.
В городе есть проблемы с водо- и теплоснабжением. Подачу воды частично восстанавливают с помощью автономных источников питания. Проводится также стабилизация электросети.
Для того, чтобы починить сеть теплоснабжения нужны значительные ресурсы и привлечение резервных средств.
К ликвидации последствий привлечены 190 чрезвычайников и 50 единиц техники.
Около полуночи 7 декабря россияне запустили десятками дронов по Кременчугу и общине. Атака не прошла без последствий, но, к счастью, о пострадавших не сообщается.