7 грудня, 11:34
У Горішніх Плавнях оголосили надзвичайну ситуацію після обстрілу: у громаді немає води і тепла

Сергій Попович
Основні тези
  • У Горішніх Плавнях запровадили надзвичайну ситуацію через знищення енергетичної інфраструктури після нічного ракетного удару.
  • Громада працює у посиленому режимі, забезпечуючи критичну інфраструктуру генераторами, але опалення поки що відсутнє.

Після нічного ракетного удару Росії по енергетичних об’єктах 7 грудня у Горішньоплавнівській громаді запровадили режим надзвичайної ситуації. Масштабні пошкодження інфраструктури призвели до тривалих вимкнень світла.

У громаді всі служби працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис на офіційній Facebook-сторінці Горішньоплавнівської міської ради.

Що відомо про надзвичайну ситуацію у Горішніх Плавнях?

З 01:00 об’єкти критичної інфраструктури перевели на живлення від генераторів, а пункти незламності розпочали роботу з 10:00.

Через несправність генератора третього водопідйому, який відповідає за водопостачання міста, тривають відновлювальні роботи. За потреби планують встановити резервний агрегат. Тимчасово ввели графік подачі води: з 6:00 до 8:00 та з 18:00 до 20:00. Система водовідведення працює без змін.

Міська лікарня отримує електроенергію від генераторів, а питання альтернативного теплопостачання наразі опрацьовують.

Опалення в місті поки що відсутнє. Очікують приїзду спеціалістів, які мають налаштувати імпортне обладнання та відновити роботу системи теплопостачання.

Станом на ранок у громаді тривають роботи з повернення електрики, тепла й води.

Ситуація також складна у Кременчуку

  • Росіяни атакували Полтавщину й зокрема Кременчук в ніч проти 7 грудня. На місто летіли близько 20 БпЛА. Через масовану атаку горіли підприємства.

  • У місті є проблеми з водо- та теплопостачанням. Подачу води частково відновлюють за допомогою автономних джерел живлення. Проводиться також стабілізація електромережі.

  • Для того, щоб полагодити мережу теплопостачання потрібні значні ресурси та залучення резервних засобів.

  • До ліквідації наслідків залучені 190 надзвичайників та 50 одиниць техніки.

  • Близько опівночі 7 грудня росіяни вгатили десятками дронів по Кременчуку та громаді. Атака не минула без наслідків, але, на щастя, про постраждалих не повідомляється.