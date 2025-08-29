В Харькове и Запорожье вечером 29 августа прогремели взрывы. В городах объявлена тревога на фоне атаки врага ударными беспилотниками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

К теме Россия снова запустила БпЛА, тревога уже на Киевщине: куда сейчас летят "Шахеды"

Что известно о взрыве в Запорожье?

Взрыв в Запорожье прогремел примерно в 22:14. До этого глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждал о движении вражеского ударного БПЛА в направлении города Запорожья.

Взрыв слышали жители в одном из районов города. Информация проверяется. Обследование продолжается. Не покидайте укрытия. Атака продолжается,

– написал чиновник.

Также он сообщал о работе ПВО по вражеским целям в небе.

Позже Федоров написал, что в Запорожье после вражеской атаки повреждено здание, а также возник пожар на одном из промышленных предприятий.

"Такие последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", – отметил глава Запорожской ОВА.



Пожар в Запорожье после атаки 29 августа / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

Что писали о взрыве в Харькове?

В Харькове взрыв слышали в 22:12. Об этом написали местные журналисты.

В Харькове прогремел взрыв,

– написало Суспильне.

До этого в городе объявили тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА, что сообщили в Воздушных силах.

Где еще раздавались взрывы в последнее время в Украине?