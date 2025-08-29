В Харькове и Запорожье прогремели взрывы: россияне атакуют города дронами
- В Харькове и Запорожье вечером 29 августа прогремели взрывы из-за атаки российских дронов.
- В Запорожье взрыв повредил здание и вызвал пожар на промышленном предприятии, пострадавших нет.
- В Харькове взрыв произошел в 22:12, перед этим в городе объявили тревогу из-за угрозы дронов.
В Харькове и Запорожье вечером 29 августа прогремели взрывы. В городах объявлена тревога на фоне атаки врага ударными беспилотниками.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
К теме Россия снова запустила БпЛА, тревога уже на Киевщине: куда сейчас летят "Шахеды"
Что известно о взрыве в Запорожье?
Взрыв в Запорожье прогремел примерно в 22:14. До этого глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждал о движении вражеского ударного БПЛА в направлении города Запорожья.
Взрыв слышали жители в одном из районов города. Информация проверяется. Обследование продолжается. Не покидайте укрытия. Атака продолжается,
– написал чиновник.
Также он сообщал о работе ПВО по вражеским целям в небе.
Позже Федоров написал, что в Запорожье после вражеской атаки повреждено здание, а также возник пожар на одном из промышленных предприятий.
"Такие последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", – отметил глава Запорожской ОВА.
Пожар в Запорожье после атаки 29 августа / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова
Что писали о взрыве в Харькове?
В Харькове взрыв слышали в 22:12. Об этом написали местные журналисты.
В Харькове прогремел взрыв,
– написало Суспильне.
До этого в городе объявили тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА, что сообщили в Воздушных силах.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где еще раздавались взрывы в последнее время в Украине?
Вечером 29 августа взрывы также раздавались в Киевской области. Там работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам.
До этого ночью того же дня громко было в Полтаве. Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Полтавской области.
А вечером 27 августа взрыв также прогремел в Сумах. В Воздушных силах предупреждали о движении ударного БпЛА с севера в направлении Сум.