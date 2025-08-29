У Харкові та Запоріжжі ввечері 29 серпня пролунали вибухи. У містах оголошена тривога на тлі атаки ворога ударними безпілотниками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

До теми Росія знову запустила БпЛА, тривога вже на Київщині: куди зараз летять "Шахеди"

Що відомо про вибух у Запоріжжі?

Вибух у Запоріжжі пролунав приблизно о 22:14. До цього очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджав про рух ворожого ударного БпЛА у напрямку міста Запоріжжя.

Вибух чули жителі в одному із районів міста. Інформація перевіряється. Обстеження триває. Не полишайте укриття. Атака триває,

– написав посадовець.

Також він повідомляв про роботу ППО по ворожих цілях у небі.

Пізніше Федоров написав, що у Запоріжжі після ворожої атаки пошкоджена будівля, а також виникла пожежа на одному з промислових підприємств.

"Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", – зауважив очільник Запорізької ОВА.