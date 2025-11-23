Харьков под массированной атакой России: в городе есть пострадавшие и жертва после попадания

Россия атакует Украину ударными дронами вечером 23 ноября. Из-за этого в Харькове прогремели взрывы. Предварительно, в одном из районов есть прилет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Что известно об атаке на Харьков?

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена ​​в 21:18 23 ноября. Она связана с угрозой ударов боевыми дронами.

С 21:29 раздалась серия взрывов в городе. Мэр Терехов сообщил, что Россия массированно атакует Харьков беспилотниками. Сохраняется угроза новых ударов.

Воздушные силы ВСУ перед этим писали, что несколько вражеских групп БПЛА летели на регион из Белгородской области.

Какие последствия?

По предварительным данным Харьковской ОВА, произошел прилет в одном из районов Харькова. Там ГСЧС ликвидируют пожар.

Мэр Харькова уточнил, что попадание произошло в частном доме в Шевченковском районе города. Известно о 4 пострадавших и одного погибшего в результате удара.

Информация выясняется. Над городом еще фиксируют вражеские БПЛА. Находитесь в безопасных местах,

– написал глава ОВА Синегубов.

