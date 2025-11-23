Харків під масованою атакою Росії: у місті є постраждалі після влучання

Росія атакує Україну ударними дронами увечері 23 листопада. Через це у Харкові прогриміли вибухи. Попередньо, в одному з районів є прильот.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Росіяни зруйнували одну з останніх електростанцій Чернігівської області, – The Guardian

Що відомо про атаку на Харків?

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21:18 23 листопада. Вона пов'язана із загрозою ударів бойовими дронами.

З 21:29 пролунала серія вибухів у місті. Мер Терехов повідомив, що Росія масовано атакує Харків безпілотниками. Зберігається загроза нових ударів.

Повітряні сили ЗСУ перед цим писали, що кілька груп ворожих БпЛА летіли на регіон з Бєлгородської області.

Які наслідки?

За попередніми даними Харківської ОВА, стався прильот в одному з районів Харкова. Там ДСНС ліквідують пожежу.

Мер Харкова уточнив, що влучання сталось у приватний будинок у Шевченківському районі міста. Відомо про постраждалих внаслідок удару.

Інформація з'ясовується. Над містом ще фіксують ворожі БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях,

– написав очільник ОВА Синєгубов.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.



Останні атаки Росії на Україну: які наслідки?