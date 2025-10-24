Взрыв был в нескольких метрах: мужчина в свой день рождения едва не погиб от атаки на Харьков

В Харькове прогремели мощные взрывы, под ударом оказался Индустриальный район. Повреждены жилые дома и гражданские предприятия, на месте работают спасатели.

Корреспондентка Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала о свидетельствах очевидцев и показала первые кадры последствий атаки. Одна из историй – мужчина, который в свой день рождения оказался в нескольких метрах от взрыва.

Как людям удалось выжить после атаки по Харькову?

Россия ударила управляемыми авиабомбами по Индустриальному району. Поражены гражданские объекты, в частности автомастерская и предприятия, взрывы произошли в разгар рабочего дня.

Просто чудом там нет погибших, потому что в тот момент было много механиков и водителей,

– отметила Черненко.

Сначала удары пришлись по соседнему кварталу, впоследствии взрывы накрыли территорию сервиса. Проверка завалов продолжается, информация о людях под завалами не подтверждается. Ранены пять человек, среди них жительница соседнего дома со стрессовой реакцией.

Мужчина, по имени Ростислав приехал в сервис, чтобы отремонтировать машину. Когда раздались взрывы, он бросился в укрытие, но не успел добежать. Взрыв произошел прямо рядом, обломки посекли его машину и помещение, где он стоял.

Я услышал сильный взрыв и упал под машину. Когда поднялся, там, где я стоял, все было разбито. Сегодня у меня день рождения,

– рассказал Ростислав.

Ему повезло остаться невредимым. Мужчина признается, что до сих пор не может оправиться от пережитого. Для него этот день рождения стал вторым рождением в буквальном смысле.

Один из работников автосервиса услышал взрывы и успел найти укрытие. Он спрятался в комнате без окон, когда над районом раздались удары управляемыми авиабомбами. Именно этот шаг помог ему выжить, ведь снаряд упал всего в нескольких метрах от места, где он только что стоял.

После первых взрывов я спрятался в помещении без окон,

– вспомнил мужчина.

На территории станции остались изуродованные машины и обломки металла. Взрывная волна выбила окна и разрушила крышу. Людей эвакуировали, спасатели продолжают расчищать завалы.

Последствия атаки и ситуация в городе

Анна Черненко сообщила, что в результате удара повреждены несколько гражданских объектов, в частности автосервисы и жилые дома рядом. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы и фиксируют масштабы разрушений.

В городе продолжают ликвидировать последствия атаки, а жители пытаются вернуться в свои дома, которые еще вчера были целыми. Журналистка отметила, что такие удары по Харькову происходят почти ежедневно, и каждый из них мог бы стать последним для людей, которые просто идут на работу или живут в собственных домах.

