Вибух був у кількох метрах: чоловік у свій день народження ледь не загинув від атаки на Харків

У Харкові пролунали потужні вибухи, під ударом опинився Індустріальний район. Пошкоджено житлові будинки та цивільні підприємства, на місці працюють рятувальники.

Кореспондентка Анна Черненко в ефірі 24 Каналу розповіла про свідчення очевидців і показала перші кадри наслідків атаки. Одна з історій – чоловік, який у свій день народження опинився за кілька метрів від вибуху.

Дивіться також Зеленський просить Європу поступитися чергою, аби Україна отримала Patriot швидше

Як людям вдалося вижити після атаки по Харкову?

Росія вдарила керованими авіабомбами по Індустріальному району. Уражені цивільні об'єкти, зокрема автомайстерня та підприємства, вибухи сталися у розпал робочого дня.

Просто дивом там немає загиблих, бо в той момент було багато механіків і водіїв,

– зазначила Черненко.

Спершу удари припали по сусідньому кварталу, згодом вибухи накрили територію сервісу. Перевірка завалів триває, інформація про людей під завалами не підтверджується. Поранено п'ятьох людей, серед них мешканка сусіднього будинку зі стресовою реакцією.

Чоловік, на ім'я Ростислав приїхав у сервіс, щоб відремонтувати машину. Коли пролунали вибухи, він кинувся до укриття, але не встиг добігти. Вибух стався просто поруч, уламки посікли його машину і приміщення, де він стояв.

Я почув сильний вибух і впав під машину. Коли підвівся, там, де я стояв, усе було розбите. Сьогодні в мене день народження,

– розповів Ростислав.

Йому пощастило залишитися неушкодженим. Чоловік зізнається, що досі не може оговтатися від пережитого. Для нього цей день народження став другим народженням у буквальному сенсі.

Один із працівників автосервісу почув вибухи й встиг знайти укриття. Він сховався в кімнаті без вікон, коли над районом пролунали удари керованими авіабомбами. Саме цей крок допоміг йому вижити, адже снаряд впав усього за кілька метрів від місця, де він щойно стояв.

Після перших вибухів я сховався в приміщенні без вікон,

– пригадав чоловік.

На території станції залишилися понівечені автівки та уламки металу. Вибухова хвиля вибила вікна й зруйнувала дах. Людей евакуювали, рятувальники продовжують розчищати завали.

Наслідки атаки та ситуація в місті

Анна Черненко повідомила, що внаслідок удару пошкоджено кілька цивільних об'єктів, зокрема автосервіси та житлові будинки поруч. На місці працюють рятувальники, які розбирають завали та фіксують масштаби руйнувань.

У місті продовжують ліквідовувати наслідки атаки, а мешканці намагаються повернутися до своїх домівок, які ще вчора були цілими. Журналістка зазначила, що такі удари по Харкову відбуваються майже щодня, і кожен з них міг би стати останнім для людей, які просто йдуть на роботу чи живуть у власних будинках.

Останні новини про обстріли Харкова