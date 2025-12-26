В Харькове прогремели взрывы: россияне ударили по трассе, есть погибшие и пострадавшие

Россияне ударили по Харькову КАБами. Известно о пожаре и пострадавших в результате атаки.

Предварительно удар был нанесен по Шевченковскому району. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Что известно о последствиях удара по Харькову?

Вечером 26 декабря российские войска ударили КАБами по Харькову и пригороду. По предварительной информации удар нанесен по Шевченковскому району.

На месте попадания возник пожар, известно о 2 погибших и 4 раненых, один из них в тяжелом состоянии. Работают спасатели ГСЧС и медики.

Предварительно известно о повреждении автомобилей и окон многоэтажных и частных домов.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что попадание в частности произошло по одной из самых оживленных трасс Харькова. Горят несколько авто, в них были люди.

