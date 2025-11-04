В Харькове прогремели взрывы

Воздушные силы предупреждали о приближении ударных БпЛА врага к Харькову. Там услышали взрывы.

Об этом информирует Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Смотрите также Россияне снова запустили "Шахеды": какие области под угрозой атаки

Взрыв в Харькове прогремел 4 ноября: что произошло?

Около 4 утра 4 ноября несколько взрывов услышали в Харькове. Местные сообщества в социальных сетях насчитали их не менее 5.

По информации Воздушных сил, в это время в районе города находились вражеские БпЛА, которые двигались с северо-востока.

Воздушная тревога в Харькове продолжалась еще с восьми вечера прошедших суток. В районах Харьковской области также была тревога и угроза БпЛА.

К слову, оперативно о тревогах и угрозах для всех областей, а также о последствиях российских атак – читайте в телеграмме 24 Канала.

Где еще были атаки врага этой ночью?