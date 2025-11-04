У Харкові пролунали вибухи

Повітряні сили попереджали про наближення ударних БпЛА ворога до Харкова. Там почули вибухи.

Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Вибух у Харкові пролунали 4 листопада: що сталося?

Близько 4 ранку 4 листопада кілька вибухів почули у Харкові. Місцеві спільноти у соціальних мережах нарахували їх щонайменше 5.

За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного сходу.

Повітряна тривога у Харкові тривала ще з восьмої вечора минулої доби. У районах Харківської області також була тривога та загроза БпЛА.

Де ще були атаки ворога цієї ночі?