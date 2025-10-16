В Харькове прогремел взрыв
- В Харькове утром 16 октября прогремел взрыв.
- Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов.
В Харькове с утра 16 октября слышали взрыв. В тот момент в городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Харькове?
Воздушную тревогу в Харькове объявили еще около 7 часов утра. Тогда были сообщения о движении скоростной цели в направлении города. Несмотря на то, что вскоре было объявлено об отбое угрозы применения баллистики, тревога в регионе продолжала продолжаться. Это связано с движением вражеских дронов.
Так, около половины 9 часов утра в Воздушных силах предупреждали об опасности для жителей Харьковской области. В частности, там информировали о БПЛА на севере Харьковщины.
Уже в 8:51 в Харькове прогремел взрыв.
По состоянию на 9:12 в Харькове воздушная тревога все еще продолжается. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Атаки россиян по Украине: последние новости
Утром 16 октября в Чернигове прогремели взрывы. Впоследствии глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате атаки в городе есть попадания. В частности, враг атаковал одно из предприятий города.
Также этим утром скоростные цели различных типов летели на разные регионы Украины. О серии взрывов сообщали местные СМИ и телеграммные сообщества из Кировоградской области, в частности из города Кропивницкий, из Харьковской области, в частности из города Изюм, а также с Полтавщины – из города Кременчуг.
Напомним, ночью 15 октября российские оккупанты атаковали Украину 113 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Около 50 из запущенных вражеских целей были "Шахеды". По данным Воздушных сил, было зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.