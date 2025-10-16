В Харькове с утра 16 октября слышали взрыв. В тот момент в городе была объявлена ​​воздушная тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Россия поднимала МиГ-31К, запустила БПЛА и ракеты различных типов: где сейчас наибольшая угроза

Что известно о взрывах в Харькове?

Воздушную тревогу в Харькове объявили еще около 7 часов утра. Тогда были сообщения о движении скоростной цели в направлении города. Несмотря на то, что вскоре было объявлено об отбое угрозы применения баллистики, тревога в регионе продолжала продолжаться. Это связано с движением вражеских дронов.

Так, около половины 9 часов утра в Воздушных силах предупреждали об опасности для жителей Харьковской области. В частности, там информировали о БПЛА на севере Харьковщины.

Уже в 8:51 в Харькове прогремел взрыв.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

По состоянию на 9:12 в Харькове воздушная тревога все еще продолжается. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Смотрите также "Битва за железные дороги": BBC назвало две причины усиления ударов России по Укрзализныце

Атаки россиян по Украине: последние новости