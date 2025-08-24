В Хмельницкой области сообщили о подозрении священнику, который избил мужчину до смерти. Происшествие произошло в августе 2025 года на территории монастыря в городе Староконстантинов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.

Что известно об избиении мужчины в Староконстантинове?

В прокуратуре подчеркнули, что 46-летнему мужчине сообщено о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Священник в состоянии алкогольного опьянения начал словесный конфликт с 51-летним мужчиной. Во время спора он избил его, нанося многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия,

– рассказали правоохранители.

Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование осуществляют следователи Хмельницкого районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области.

