Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.
Что известно об избиении мужчины в Староконстантинове?
В прокуратуре подчеркнули, что 46-летнему мужчине сообщено о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Священник в состоянии алкогольного опьянения начал словесный конфликт с 51-летним мужчиной. Во время спора он избил его, нанося многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия,
– рассказали правоохранители.
Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование осуществляют следователи Хмельницкого районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области.
К слову, 3 августа в полицию поступило сообщение о смерти мужчины на территории монастыря по улице Ивана Федорова в Староконстантинове. Экспертиза показала, что причиной смерти стал острый панкреатит.
