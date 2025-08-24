Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.

Що відомо про побиття чоловіка в Старокостянтинові?

У прокуратурі підкреслили, що 46-річному чоловікові повідомлено про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Священник у стані алкогольного сп'яніння розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком. Під час суперечки він побив його, завдаючи численних ударів руками та ногами. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події,

– розповіли правоохоронці.

Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

