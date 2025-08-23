До прибуття правоохоронців зловмисника знешкодив небайдужий чоловік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.
Що відомо про інцидент у Херсоні?
За даними поліції, 51-річного місцевого жителя раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. На проспекті Незалежності в нього виник конфлікт із гуртом підлітків.
Зловмисник вихопив ніж і почав погрожувати. Зокрема, намагався завдати тілесних ушкоджень 15-річному хлопцю.
Інцидент помітив херсонець, який перебував неподалік. Він знешкодив агресивно налаштованого чоловіка до прибуття правоохоронців, запобігши травмуванню дітей.
До слова, у Суспільному повідомили, що небайдужим громадянином був їхній фотокореспондент Олександр Корняков, який у цей час працював над репортажем.
Я фотографував підлітків на вулиці. Дівчата трохи відійшли вперед, і до них причепився чоловік – кричав і ображав. Ми з хлопцями підійшли, попросили його піти. Він розлютився, але зрештою відійшов. Через кілька хвилин він повернувся, знову кричав. Один хлопець почав тікати, а чоловік побіг за ним з великим ножем. Я підбіг, схопив його ззаду, повалив і тримав до приїзду поліції,
– розповів він.
Зрештою, зловмисника затримали, а ніж вилучили. Наразі чоловік перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання. За фактом протиправних дій слідчі розпочали провадження за статтею про хуліганство.
У межах розслідування заплановано повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.
Напади з ножем у Харкові
- 14 серпня близько 22:15 поліцейський спільно з військовослужбовцями районного ТЦК проводили оповіщення військовозобов'язаних. Під час цього на них із ножем напав 36-річний чоловік, який згодом утік і намагався сховатися. Постраждалим надавали допомогу медики. Зловмисника затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- 22 липня на вулиці Силікатній харків'янин підійшов до двох жінок на вулиці та вирвав у них із рук цигарки. Коли чоловік однієї з них намагався заспокоїти незнайомця, той дістав ніж і завдав множинних ударів. Потерпілий помер у лікарні, зловмисника незабаром затримали.