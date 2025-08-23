До прибуття правоохоронців зловмисника знешкодив небайдужий чоловік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

Що відомо про інцидент у Херсоні?

За даними поліції, 51-річного місцевого жителя раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. На проспекті Незалежності в нього виник конфлікт із гуртом підлітків.

Зловмисник вихопив ніж і почав погрожувати. Зокрема, намагався завдати тілесних ушкоджень 15-річному хлопцю.

Інцидент помітив херсонець, який перебував неподалік. Він знешкодив агресивно налаштованого чоловіка до прибуття правоохоронців, запобігши травмуванню дітей.

До слова, у Суспільному повідомили, що небайдужим громадянином був їхній фотокореспондент Олександр Корняков, який у цей час працював над репортажем.

Я фотографував підлітків на вулиці. Дівчата трохи відійшли вперед, і до них причепився чоловік – кричав і ображав. Ми з хлопцями підійшли, попросили його піти. Він розлютився, але зрештою відійшов. Через кілька хвилин він повернувся, знову кричав. Один хлопець почав тікати, а чоловік побіг за ним з великим ножем. Я підбіг, схопив його ззаду, повалив і тримав до приїзду поліції,

– розповів він.

Зрештою, зловмисника затримали, а ніж вилучили. Наразі чоловік перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання. За фактом протиправних дій слідчі розпочали провадження за статтею про хуліганство.



У межах розслідування заплановано повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

