До прибытия правоохранителей злоумышленника обезвредил неравнодушный мужчина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.
Что известно об инциденте в Херсоне?
По данным полиции, 51-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности. На проспекте Независимости у него возник конфликт с группой подростков.
Злоумышленник выхватил нож и начал угрожать. В частности, пытался нанести телесные повреждения 15-летнему парню.
Инцидент заметил херсонец, который находился неподалеку. Он обезвредил агрессивно настроенного мужчину до прибытия правоохранителей, предотвратив травмирование детей.
К слову, в Суспильном сообщили, что неравнодушным гражданином был их фотокорреспондент Александр Корняков, который в это время работал над репортажем.
Я фотографировал подростков на улице. Девушки немного отошли вперед, и к ним прицепился мужчина – кричал и оскорблял. Мы с ребятами подошли, попросили его уйти. Он разозлился, но в конце концов отошел. Через несколько минут он вернулся, снова кричал. Один парень начал убегать, а мужчина побежал за ним с большим ножом. Я подбежал, схватил его сзади, повалил и держал до приезда полиции,
– рассказал он.
В конце концов, злоумышленника задержали, а нож изъяли. Сейчас мужчина находится в условиях изолятора временного содержания. По факту противоправных действий следователи начали производство по статье о хулиганстве.
В рамках расследования запланировано сообщение фигуранту о подозрении и избрание меры пресечения.
Нападения с ножом в Харькове
- 14 августа около 22:15 полицейский совместно с военнослужащими районного ТЦК проводили оповещение военнообязанных. Во время этого на них с ножом напал 36-летний мужчина, который впоследствии сбежал и пытался скрыться. Пострадавшим оказывали помощь медики. Злоумышленника задержали, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- 22 июля на улице Силикатной харьковчанин подошел к двум женщинам на улице и вырвал у них из рук сигареты. Когда муж одной из них пытался успокоить незнакомца, тот достал нож и нанес множественные удары. Пострадавший скончался в больнице, злоумышленника вскоре задержали.