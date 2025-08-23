До прибытия правоохранителей злоумышленника обезвредил неравнодушный мужчина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

Смотрите также На Закарпатье мужчина жестоко убил сожительницу, а потом отрезал себе половой член

Что известно об инциденте в Херсоне?

По данным полиции, 51-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности. На проспекте Независимости у него возник конфликт с группой подростков.

Злоумышленник выхватил нож и начал угрожать. В частности, пытался нанести телесные повреждения 15-летнему парню.

Инцидент заметил херсонец, который находился неподалеку. Он обезвредил агрессивно настроенного мужчину до прибытия правоохранителей, предотвратив травмирование детей.

К слову, в Суспильном сообщили, что неравнодушным гражданином был их фотокорреспондент Александр Корняков, который в это время работал над репортажем.

Я фотографировал подростков на улице. Девушки немного отошли вперед, и к ним прицепился мужчина – кричал и оскорблял. Мы с ребятами подошли, попросили его уйти. Он разозлился, но в конце концов отошел. Через несколько минут он вернулся, снова кричал. Один парень начал убегать, а мужчина побежал за ним с большим ножом. Я подбежал, схватил его сзади, повалил и держал до приезда полиции,

– рассказал он.

В конце концов, злоумышленника задержали, а нож изъяли. Сейчас мужчина находится в условиях изолятора временного содержания. По факту противоправных действий следователи начали производство по статье о хулиганстве.



В рамках расследования запланировано сообщение фигуранту о подозрении и избрание меры пресечения.

Нападения с ножом в Харькове