Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приговор суда в Едином государственном реестре судебных решений.

Смотрите также Шмыгаль заявил, что мобилизация в 90% случаев – это "сознательное решение украинцев"

Как происходило нападение на сотрудника ТЦК?

Еще в апреле в Шепетовке произошел конфликт между гражданским мужчиной и военнослужащим ТЦК. Во время проверки военно-учетных данных между ними произошла стычка. Задержанный гражданин якобы повалил служащего на землю и избил его, сломав нос. Известно, что он ударил его своей головой.

Врачи диагностировали у сотрудника ТЦК перелом костей носа, синяки возле глаз и в области лба. Во время суда обвиняемый гражданин признал свою вину.

Мужчину, который напал на работника ТЦК осудили по факту угроз или насилие в отношении должностного лица или человека, который выполняет гражданский долг. За это он получил тюремный срок сроком от трех до пяти лет.

Напомним, утром 30 июля в Николаеве во время побега от ТЦК погиб мужчина. Когда представители центра остановили гражданина для проверки военно-учетных данных, он начал бежать к пешеходному мосту. Добравшись туда. мужчина спрыгнул с него, получив несовместимые с жизнью травмы. Дело о гибели мужчины передали в Государственное бюро расследований.