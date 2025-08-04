Активисты утверждают, что это был якобы последний бюст советского вождя на территории Украины, но похоже это не так. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Деколонизация. Украина".

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Что известно о демонтаже памятника Ленину в Хмельницкой области?

Ранее активисты обращались к поселковому голове Анатолию Олейнику, а уже 1 августа памятник Ленину демонтировали.

В своей заметке проект "Деколонизация. Украина" отметил, что это был последний памятник Ленину в Украине.

Но в комментариях украинцы рассказали, что на оккупированных территориях до сих пор есть такие мемориалы. А некоторые, как вот в Мелитополе и Геническе, даже были восстановлены.