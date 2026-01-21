В Хмельницком местные перекрыли дороги, выступая против отключения света до 18 часов
В Хмельницком 21 января состоялась акция протеста из-за длительных отключений электроэнергии. Жители города перекрыли движение транспорта на улице Каменецкой.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільне Хмельницький.
Что известно о протестах в Хмельницком?
По состоянию на 17:00 участие в протесте принимали около 50 человек. Утром того же дня АО "Хмельницкоблэнерго" обнародовало обновленный график почасовых отключений света на 21 января. В компании объяснили, что ограничения введены из-за массированных ударов России по энергетической инфраструктуре.
Протестующие перекрыли одну из ключевых улиц – Каменецкую. После вмешательства полиции участники акции двинулись в городской совет, одновременно правоохранители продолжили ограничивать движение на улице.
Как отмечают журналисты Общественного, впоследствии участники акции направились к Хмельницкой областной военной администрации, чтобы получить разъяснения относительно причин введенного графика отключений электроэнергии.
Из-за перекрытия дороги общественный транспорт в районе не курсирует – задержки в движении достигают почти часа. По состоянию на 18:20 количество участников возросло до около 150 человек. Они находятся на двух локациях в городе.
Протест в Хмельницком
Председатель "Хмельницкоблэнерго" Святослав Козленко отметил, что энергосистема Украины работает как единое целое, поэтому повреждения в одном регионе из-за ракетных и дроновых атак влияют на электроснабжение в других областях.
Он также отметил, что сложные погодные условия усложняют работу аварийных бригад и повышают уровень аварийности в сетях. По его словам, энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить подачу света и тепла, несмотря на действия врага.
Козленко подчеркнул, что решение об ограничении электроснабжения принимает не облэнерго – отключения осуществляются по распоряжению "Укрэнерго" в связи с дефицитом мощностей и необходимостью стабилизации энергосистемы.
"Не только в Хмельницкой области применяются длинные графики почасовых отключений. В смежных областях, таких как с нашими – Винницкая, Житомирская, Киевская – применяются еще большие перерывы в электроснабжении", – добавил заместитель технического директора АО "Хмельницкоблэнерго" Андрей Чайка.
Он говорит, что в этих областях есть проблемы с низким напряжением. Сейчас в Хмельницкой области действуют графики отключений до 17 часов в сутки.
"Это вынужденная мера. Если не выполнять графики ограничений, будет применен специальный график аварийных отключений, который обесточивает большую часть области, несмотря на объекты критической инфраструктуры", – говорит он.
Если аварийные графики применить, то это может привести к худшим последствиям, например к полному отключению и повреждению этих объектов, оттаивания трубопроводов, повреждения объектов генерации, теплоснабжения.
Почему действуют графики в "спокойных" областях?
Графики отключений электроэнергии применяются во всех регионах Украины через объединенную энергосистему.
Повреждения в одном регионе влияют на ситуацию и в других областях, даже если там не было вражеских ударов.
Ограничения постоянно корректируются "Укрэнерго", которое и выдает распоряжения применять или отменять отключения.