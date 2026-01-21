У Хмельницькому місцеві перекрили дороги, виступаючи проти відключення світла до 18 годин

У Хмельницькому 21 січня відбулася акція протесту через тривалі відключення електроенергії. Мешканці міста перекрили рух транспорту на вулиці Кам’янецькій.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільне Хмельницький.

Що відомо про протести у Хмельницькому?

Станом на 17:00 участь у протесті брали близько 50 людей. Вранці того ж дня АТ "Хмельницькобленерго" оприлюднило оновлений графік погодинних відключень світла на 21 січня. У компанії пояснили, що обмеження запроваджені через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Протестувальники перекрили одну з ключових вулиць – Кам’янецьку. Після втручання поліції учасники акції рушили до міської ради, водночас правоохоронці продовжили обмежувати рух на вулиці.

Як зазначають журналісти Суспільного, згодом учасники акції попрямували до Хмельницької обласної військової адміністрації, аби отримати роз’яснення щодо причин запровадженого графіка відключень електроенергії.

Через перекриття дороги громадський транспорт у районі не курсує – затримки в русі сягають майже години. Станом на 18:20 кількість учасників зросла до близько 150 людей. Вони перебувають на двох локаціях у місті.

Голова "Хмельницькобленерго" Святослав Козленко наголосив, що енергосистема України працює як єдине ціле, тому пошкодження в одному регіоні через ракетні та дронові атаки впливають на електропостачання в інших областях.

Він також зазначив, що складні погодні умови ускладнюють роботу аварійних бригад і підвищують рівень аварійності в мережах. За його словами, енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб забезпечити подачу світла і тепла, попри дії ворога.

Козленко підкреслив, що рішення про обмеження електропостачання ухвалює не обленерго – відключення здійснюються за розпорядженнями "Укренерго" у зв’язку з дефіцитом потужностей та необхідністю стабілізації енергосистеми.

"Не тільки на Хмельниччині застосовуються довгі графіки погодинних відключень. В суміжних областях, таких як з нашими – Вінницька, Житомирська, Київська – застосовуються ще більші перерви в електропостачаннях", – додав заступник технічного директора АТ "Хмельницькобленерго" Андрій Чайка.

Він каже, що у цих областях є проблеми з низькою напругою. Наразі у Хмельницькій області діють графіки відключень до 17 годин на добу.

"Це є вимушений захід. Якщо не виконувати графіки обмежень, буде застосовано спеціальний графік аварійних відключень, який знеструмлює велику частину області, незважаючи на об'єкти критичної інфраструктури", – каже він.

Якщо аварійні графіки застосувати, то це може призвести до гірших наслідків, наприклад до повного відключення і пошкодження цих об'єктів, розмерзання трубопроводів, пошкодження об'єктів генерації, теплопостачання.

Чому діють графіки у "спокійних" областях?