25 ноября, 01:01
В Киеве были слышны взрывы: враг терроризирует "Шахедами" и крылатыми ракетами

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В Киеве ночью 25 ноября были слышны взрывы.
  • По целям работают силы ПВО.

Ночью 25 ноября в Киеве прогремели взрывы. По враждебным целям работают силы ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

Что известно о взрывах в Киеве?

Около 1 часа ночи в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Черниговщине курсом на Киев.

Киев срочно в укрытие, 
– информировали там.

Через минуту Кличко сообщил, что в Киеве раздаются взрывы. Известно, что работают силы ПВО.

Предварительная атака по Украине: основное

  • В ночь на 24 ноября россияне атаковали Украину 162-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

  • Силами ПВО было сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

  • Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине.