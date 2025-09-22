Была угроза баллистики и серия взрывов в Павлограде: в Киеве и ряде областей звучала тревога
- 22 сентября в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российского баллистического вооружения.
- В Павлограде зафиксированы взрывы. Предварительно, враг мог ударить по городу баллистической ракетой "Искандер-М".
В Киеве и ряде областей днем 22 сентября объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза российского баллистического вооружения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно о тревоге в Украине?
Воздушная тревога в Киеве и ряде областей прозвучала в 13:26. Воздушные силы предупредили о возможных пусках врагом баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения с востока! – написали военные.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
В 13:34 мониторы сообщили о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области. Через минуту мониторинговые сообщества предупредили о возможном повторном выходе баллистического вооружения в направлении Павлограда.
По состоянию на 13:42 опасность для ряда областей еще сохраняется. Через минуту Воздушные силы написали о движении скоростной цели в направлении Павлограда. Через несколько минут там снова раздались взрывы.
По данным телеграм-канала monitor, предварительно было применено 4 баллистические ракеты типа "Искандер-М" из Воронежской области.
В 14:02 Воздушные силы объявили отбой тревоги по областям.
Где раздавались взрывы в Украине из-за вражеских атак в последнее время?
В Харькове 22 сентября после 11 часов слышали взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне нанесли ракетный удар по селу Бобровка Харьковского района, на месте работают спасатели.
После 12 часов этого же дня взрыв прогремел в Запорожье. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, это был результат работы противовоздушной обороны, предварительно, никто не пострадал.
А ночью 22 сентября Россия атаковала беспилотниками Сумы. Вследствие этого было три попадания: два удара пришлись на промышленные объекты, еще один – на учебное заведение.