Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о тревоге в Украине?

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей прозвучала в 13:26. Воздушные силы предупредили о возможных пусках врагом баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с востока! – написали военные.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

В 13:34 мониторы сообщили о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области. Через минуту мониторинговые сообщества предупредили о возможном повторном выходе баллистического вооружения в направлении Павлограда.

По состоянию на 13:42 опасность для ряда областей еще сохраняется. Через минуту Воздушные силы написали о движении скоростной цели в направлении Павлограда. Через несколько минут там снова раздались взрывы.

По данным телеграм-канала monitor, предварительно было применено 4 баллистические ракеты типа "Искандер-М" из Воронежской области.

