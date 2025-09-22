У Києві та низці областей вдень 22 вересня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза російського балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Під атакою були Київщина, Суми, Запоріжжя: наслідки нічної атаки "Шахедами" та КАБами

Що відомо про тривогу в Україні?

Повітряна тривога у Києві та низці областей пролунала о 13:26. Повітряні сили попередили про можливі пуски ворогом балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

– написали військові.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

О 13:34 монітори повідомили про вибухи у Павлограді в Дніпропетровській області. Через хвилину моніторингові спільноти попередили про можливий повторний вихід балістичного озброєння у напрямку Павлограда.

Станом на 13:42 небезпека для низки областей ще зберігається. Через хвилину Повітряні сили написали про рух швидкісної цілі у напрямку Павлограда. Через кілька хвилин там знову пролунали вибухи.

За даними телеграм-каналу monitor, попередньо було застосовано 4 балістичні ракети типу "Іскандер-М" з Воронезької області.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де лунали вибухи в Україні через ворожі атаки останнім часом?