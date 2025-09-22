Загроза балістики, серія вибухів у Павлограді: у Києві та низці областей – тривога
- 22 вересня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу російського балістичного озброєння.
- У Павлограді зафіксовано вибухи. Попередньо, ворог міг вдарити по місту балістичними ракетами "Іскандер-М".
У Києві та низці областей вдень 22 вересня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза російського балістичного озброєння.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про тривогу в Україні?
Повітряна тривога у Києві та низці областей пролунала о 13:26. Повітряні сили попередили про можливі пуски ворогом балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
– написали військові.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
О 13:34 монітори повідомили про вибухи у Павлограді в Дніпропетровській області. Через хвилину моніторингові спільноти попередили про можливий повторний вихід балістичного озброєння у напрямку Павлограда.
Станом на 13:42 небезпека для низки областей ще зберігається. Через хвилину Повітряні сили написали про рух швидкісної цілі у напрямку Павлограда. Через кілька хвилин там знову пролунали вибухи.
За даними телеграм-каналу monitor, попередньо було застосовано 4 балістичні ракети типу "Іскандер-М" з Воронезької області.
Де лунали вибухи в Україні через ворожі атаки останнім часом?
У Харкові 22 вересня після 11 години чули вибух. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни завдали ракетного удару по селу Бобрівка Харківського району, на місці працюють рятувальники.
Після 12 години цього ж дня вибух прогримів у Запоріжжі. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, це був результат роботи протиповітряної оборони, попередньо, ніхто не постраждав.
А вночі 22 вересня Росія атакувала безпілотниками Суми. Внаслідок цього було три влучання: два удари припали на промислові об’єкти, ще один – на заклад освіти.