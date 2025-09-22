Укр Рус
22 вересня, 13:30
Загроза балістики, серія вибухів у Павлограді: у Києві та низці областей – тривога

Владислав Кравцов
  • 22 вересня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу російського балістичного озброєння.
  • У Павлограді зафіксовано вибухи. Попередньо, ворог міг вдарити по місту балістичними ракетами "Іскандер-М".

У Києві та низці областей вдень 22 вересня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза російського балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про тривогу в Україні?

Повітряна тривога у Києві та низці областей пролунала о 13:26. Повітряні сили попередили про можливі пуски ворогом балістики. 

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! 
– написали військові.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

О 13:34 монітори повідомили про вибухи у Павлограді в Дніпропетровській області. Через хвилину моніторингові спільноти попередили про можливий повторний вихід балістичного озброєння у напрямку Павлограда.

Станом на 13:42 небезпека для низки областей ще зберігається. Через хвилину Повітряні сили написали про рух швидкісної цілі у напрямку Павлограда. Через кілька хвилин там знову пролунали вибухи.

За даними телеграм-каналу monitor, попередньо було застосовано 4 балістичні ракети типу "Іскандер-М" з Воронезької області.

Де лунали вибухи в Україні через ворожі атаки останнім часом?

  • У Харкові 22 вересня після 11 години чули вибух. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни завдали ракетного удару по селу Бобрівка Харківського району, на місці працюють рятувальники.

  • Після 12 години цього ж дня вибух прогримів у Запоріжжі. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, це був результат роботи протиповітряної оборони, попередньо, ніхто не постраждав.

  • А вночі 22 вересня Росія атакувала безпілотниками Суми. Внаслідок цього було три влучання: два удари припали на промислові об’єкти, ще один – на заклад освіти.