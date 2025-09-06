В Киеве на фабрике Roshen вспыхнул пожар на фабрике Roshen

Укр Рус
6 сентября, 13:06
2

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • В Киеве на фабрике Roshen произошел пожар, который потушили до прибытия спасателей.
  • Пожар был незначительным, пострадавших нет.

В субботу, 6 сентября, в Киеве произошло возгорание на фабрике Roshen. Обошлось без пострадавших.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Что известно о пожаре на фабрике Roshen?

Днем 6 сентября киевские паблики сообщили о пожаре на кондитерской фабрике Roshen на Демеевке. В сети распространялись кадры, на которых видно дым над предприятием.

В Киеве горела фабрика Roshen: смотрите видео

В ГСЧС подтвердили факт пожара. Однако, как рассказал Павел Петров, возгорание потушили еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений – пожар был незначительным. Сейчас на месте проводится разведка. Пострадавших в результате инцидента нет.

Другие пожары в Украине

  • 5 сентября в Днепре вспыхнул огромный пожар, вероятно, на территории бывшего комбайнового завода. Сообщается, что пожар, вероятно, вспыхнул на большой территории на правом берегу. Перед возгоранием очевидцы слышали звуки взрывов.

  • 4 сентября после ночной атаки дронами возгорание произошло в Одессе. Вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль. К счастью, без пострадавших.

  • 31 августа в Херсоне потушили здание Херсонской ОГА, которое пылало более полусуток. Здание администрации еще раньше было уничтожено вражескими авиаударами. После нового обстрела огонь охватил руины.