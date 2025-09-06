У Києві на фабриці Roshen спалахнула пожежа
- У Києві на фабриці Roshen сталася пожежа, яку загасили до прибуття рятувальників.
- Пожежа була незначною, постраждалих немає.
У суботу, 6 вересня, у Києві сталося загоряння на фабриці Roshen. Минулося без постраждалих.
Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.
Що відомо про пожежу на фабриці Roshen?
Вдень 6 вересня київські пабліки повідомили про пожежу на кондитерській фабриці Roshen на Деміївці. У мережі ширилися кадри, на яких видно дим над підприємством.
У Києві горіла фабрика Roshen: дивіться відео
У ДСНС підтвердили факт пожежі. Проте, як розповів Павло Петров, загоряння загасили ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів – пожежа була незначна. Зараз на місці проводиться розвідка. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Інші пожежі в Україні
5 вересня у Дніпрі спалахнула величезна пожежа, ймовірно, на території колишнього комбайнового заводу. Повідомляється, що пожежа, ймовірно, спалахнула на великій території на правому березі. Перед загорянням очевидці чули звуки вибухів.
4 вересня після нічної атаки дронами загоряння сталося в Одесі. Спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль. На щастя, без постраждалих.
31 серпня в Херсоні загасили будівлю Херсонської ОВА, яка палала понад пів доби. Будівля адміністрації ще раніше була знищена ворожими авіаударами. Після нового обстрілу вогонь охопив руїни.