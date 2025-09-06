У суботу, 6 вересня, у Києві сталося загоряння на фабриці Roshen. Минулося без постраждалих.

Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

Що відомо про пожежу на фабриці Roshen?

Вдень 6 вересня київські пабліки повідомили про пожежу на кондитерській фабриці Roshen на Деміївці. У мережі ширилися кадри, на яких видно дим над підприємством.

У Києві горіла фабрика Roshen: дивіться відео

У ДСНС підтвердили факт пожежі. Проте, як розповів Павло Петров, загоряння загасили ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів – пожежа була незначна. Зараз на місці проводиться розвідка. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

