12 января, 08:01
В Киеве после атаки вспыхнул пожар

Татьяна Бабич

В результате российского обстрела в Киеве загорелось нежилое здание в одном из районов столицы. Туда попал вражеский БпЛА.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев? 

В результате российского обстрела БПЛА в Соломенском районе столицы возник пожар. Сейчас его удалось локализовать, уточнил мэр. 

Кроме того, по другому адресу на Соломенке зафиксировали падение обломков беспилотников. 

Взрывной волной выбило окна жилого дома и возник пожар,
– рассказал Кличко. 

Он добавил, что в настоящее время на местах работают все экстренные службы.