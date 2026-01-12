У Києві після атаки спалахнула пожежа

Внаслідок російського обстрілу 12 січня у Києві загорілася нежитлова будівля в одному з районів столиці. Туди поцілив ворожий БпЛА.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Внаслідок російського обстрілу БпЛА у Солом'янському районі столиці виникла пожежа. Наразі її вдалося локалізувати, уточнив мер.

Окрім того, за іншою адресою на Солом'янці зафіксували падіння уламків безпілотників.

Вибуховою хвилею вибило вікна житлового будинку та виникла пожежа,

– розповів Кличко.

Він додав, що наразі на місцях працюють усі екстрені служби.

Варто зазначити, що ворожі війська запустили на Україну безпілотники ще звечора 11 січня. Зокрема, вони рухалися на Київ одразу з кількох напрямків. У столиці й на території Київської області лунали вибухи, повідомлялося і про роботу ППО.

Де ще били росіяни?