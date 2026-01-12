У Києві після атаки спалахнула пожежа
Внаслідок російського обстрілу 12 січня у Києві загорілася нежитлова будівля в одному з районів столиці. Туди поцілив ворожий БпЛА.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Київ?
Внаслідок російського обстрілу БпЛА у Солом'янському районі столиці виникла пожежа. Наразі її вдалося локалізувати, уточнив мер.
Окрім того, за іншою адресою на Солом'янці зафіксували падіння уламків безпілотників.
Вибуховою хвилею вибило вікна житлового будинку та виникла пожежа,
– розповів Кличко.
Він додав, що наразі на місцях працюють усі екстрені служби.
Варто зазначити, що ворожі війська запустили на Україну безпілотники ще звечора 11 січня. Зокрема, вони рухалися на Київ одразу з кількох напрямків. У столиці й на території Київської області лунали вибухи, повідомлялося і про роботу ППО.
Де ще били росіяни?
Напередодні російські війська здійснили атаку на Рівненщину, застосувавши ударні безпілотники. Під обстрілом опинився Сарненський район – там було чутно вибухи. Голова ОВА Олександр Коваль повідомив, що противник завдав ударів по північних районах області. Людських жертв, на щастя, немає, однак зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури.
Пізно ввечері 11 січня російські дрони атакували й Одесу. У місті лунали вибухи, внаслідок чого постраждали двоє людей. Пошкоджено також об'єкт інфраструктури та житлову забудову. У частині Пересипського району міста тимчасово зникло електропостачання.
Крім того, внаслідок російського обстрілу зазнав ушкоджень важливий енергетичний об'єкт у Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині. Через це без електроенергії залишилися кілька населених пунктів.