В семи районах Киева фиксируют проблемы с теплом

Враг массированно ударил по Украине, эпицентром атаки был Киев. Из-за ночного обстрела в столице временно приостановили нормальное предоставление услуги теплоснабжения.

О таком информирует 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Какие последствия вражеской атаки на столицу?

Подача тепла пока ограничена в Печерском и Голосеевском районах, а также в части зданий Шевченковского, Соломенского, Святошинского, Дарницкого и Днепровского районов.

Коммунальные предприятия уже работают над устранением последствий атаки и обещают восстановить теплоснабжение как можно скорее.

Что известно о российском обстреле Киева?