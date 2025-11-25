У семи районах Києва фіксують проблеми з теплом
- У деяких районах столиці обмежили теплопостачання.
- Комунальні служби працюють над відновленням комунікацій у постраждалих від російського удару районах.
Ворог масовано вдарив по Україні, епіцентром атаки був Київ. Через нічний обстріл у столиці тимчасово обмежили нормальне надання послуги теплопостачання.
Про таке інформує 24 Канал із посиланням на КМДА.
Дивіться також Палають будинки, загинули й постраждали люди: яким є ранок у Києві після російської атаки
Які наслідки ворожої атаки на столицю?
Подача тепла наразі обмежена в Печерському та Голосіївському районах, а також у частині будівель Шевченківського, Солом'янського, Святошинського, Дарницького й Дніпровського районів.
Комунальні підприємства вже працюють над усуненням наслідків атаки й обіцяють відновити теплопостачання якомога швидше.
До речі, оперативно про основні події російсько-української війни, наслідки ворожих атак та ключові заяви міжнародних лідерів читайте в нашому телеграм-каналі.
Що відомо про російський обстріл Києва?
У ніч на 25 листопада Росія завдала по Києву удару дронами та ракетами. Уже о 01:18 почали надходити перші дані про вибухи й пошкодження. Після атаки в окремих частинах міста виникли перебої з електропостачанням. Близько 04:27 міська влада повідомила про першу загиблу людину.
Вранці Росія знову здійснила комбінований удар по Києву. Руйнування зафіксовані в декількох районах столиці, кількість жертв зросла до 6.
Крім того, мер столиці Віталій Кличко інформував, що під завалами нежитлової будівлі у Святошинському районі можуть бути люди.