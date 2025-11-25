У семи районах Києва фіксують проблеми з теплом

Ворог масовано вдарив по Україні, епіцентром атаки був Київ. Через нічний обстріл у столиці тимчасово обмежили нормальне надання послуги теплопостачання.

Про таке інформує 24 Канал із посиланням на КМДА.

Які наслідки ворожої атаки на столицю?

Подача тепла наразі обмежена в Печерському та Голосіївському районах, а також у частині будівель Шевченківського, Солом'янського, Святошинського, Дарницького й Дніпровського районів.

Комунальні підприємства вже працюють над усуненням наслідків атаки й обіцяють відновити теплопостачання якомога швидше.

Що відомо про російський обстріл Києва?